02.09.2022 | 20:00

Частенько можно услышать выражение «бряцать оружием». Куда поставить ударение в слове, как правильно: брЯцать или бряцАть?

Есть в языке слова-звукоподражания - «бряк», «бряц». Они передают в речи звук, шум удара, обычно металлических или стеклянных предметов. От этих звукоподражаний родились два глагола, различающихся оттенками значения, сферой употребления и ударением: на первом слоге - «брЯкать», на втором - «бряцАть».

Мелочь в кармане брЯкает, брЯкает колокольчик; люди иногда брЯкаются - споткнувшись, падают с характерным звуком.

Во всех формах общеупотребительного глагола «брЯкать» ударение всегда падает на первый слог.

Иное дело - книжный глагол «бряцАть». Он тоже буквально значит «издавать звенящие звуки». Когда-то бряцАли шпорами гусары. «Поэт по лире вдохновенной рукой рассеянной бряцАл» - это уже у А. С. Пушкина.

А в наши дни этот глагол встречается обычно в устойчивом выражении «бряцАть оружием». Его иносказательно используют, как правило, средства массовой информации. «БряцАть оружием» - значит «угрожать, грозить войной».

Будем говорить грамотно и выразительно.