01.09.2022 | 10:00

Популярная песня уже набила оскомину. «Набить оскомину» - о чем так говорят и почему?

Даль в своем знаменитом словаре объясняет: оскомина - тупое нытье в зубах от кислого питья или пищи, особенно от незрелых плодов. «Пришел Спас - оскомину принес»: в это время едят яблоки, обычно еще зеленые.

Но уже в середине XIX века слово «оскомина» употреблялось и в переносном значении. У того же Даля - «он мне докукой оскомину набил» (то есть надоел).

«Любишь смородину - люби и оскомину». Так что набить оскомину - буквально «получить неприятные ощущения во рту от чего-то излишне кислого, терпкого, острого» и «очень сильно надоесть, до отвращения» в переносном смысле.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.