Кто такой консерватор?

31.08.2022 | 20:00

Представители старшего поколения, бабушки и дедушки нередко заявляют: я консерватор! Что они имеют в виду?

Дети в шутку спрашивают: консерватор, что, ест консервы или живет в консерватории? А ведь эти слова не просто созвучны - они родственники, которые проникли в русский в разное время из разных языков и восходят к латинскому глаголу conservare («сохранять, сберегать»).

Хотят сохранить впрок овощи и фрукты со своего огорода - консервируют их, делают консервирование. Хотят сохранить музейные ценности - проводят уже не консервирование, а консервацию.

Консерватории когда-то тоже сохраняли - уже жизнь и здоровье беспризорных детей. Сначала они были сиротскими приютами, где ребят обучали ремеслам и только с XVIII века - преимущественно музыке.

В наши дни консерватория - высшее музыкальное учебное заведение. Она тоже сохраняет, сберегает музыкальное национальное искусство, ведь там осваивают профессию музыканта.

Таким образом, консерватор - буквально «охранитель». Он хранит, сберегает обычный старый уклад, традиционные ценности.

Будем выражать свои мысли точно и грамотно.