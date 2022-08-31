Ликбез

Кто такой консерватор?

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Представители старшего поколения, бабушки и дедушки нередко заявляют: я консерватор! Что они имеют в виду?

Дети в шутку спрашивают: консерватор, что, ест консервы или живет в консерватории? А ведь эти слова не просто созвучны - они родственники, которые проникли в русский в разное время из разных языков и восходят к латинскому глаголу conservare («сохранять, сберегать»).

Хотят сохранить впрок овощи и фрукты со своего огорода - консервируют их, делают консервирование. Хотят сохранить музейные ценности - проводят уже не консервирование, а консервацию.

Консерватории когда-то тоже сохраняли - уже жизнь и здоровье беспризорных детей. Сначала они были сиротскими приютами, где ребят обучали ремеслам и только с XVIII века - преимущественно музыке.

В наши дни консерватория - высшее музыкальное учебное заведение. Она тоже сохраняет, сберегает музыкальное национальное искусство, ведь там осваивают профессию музыканта.

Таким образом, консерватор - буквально «охранитель». Он хранит, сберегает обычный старый уклад, традиционные ценности.

Будем выражать свои мысли точно и грамотно.

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