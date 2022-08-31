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Как правильно: рЕторика или рИторика?

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Сегодня можно услышать: не нравится мне ваша риторика. Что такое риторика и как грамотно написать слово?

Грамотно - риторика. Эти греческим словом, которое известно в русском языке с XVII века, называют в первую очередь теорию красноречия. В Древней Греции и Риме изучение риторики было обязательным, и сегодня во многих вузах есть такая учебная дисциплина. Ее изучают, чтобы уметь говорить убедительно и образно.

Владеть риторикой необходимо и полезно, умело используя ее правила. Без этого условия тем же словом обозначаются излишняя напыщенность изложения, неуместная приподнятость, фразерство и пустословие, когда громкие, цветистые фразы прикрывают фальшивое содержание или маскируют его отсутствие.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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Гость||

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС:Что несёт для детей и подрастающего поколения химера дырявой лошади на фонтане,в исторической части Пензы?


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