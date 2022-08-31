Как правильно: рЕторика или рИторика?

31.08.2022 | 10:00

Сегодня можно услышать: не нравится мне ваша риторика. Что такое риторика и как грамотно написать слово?

Грамотно - риторика. Эти греческим словом, которое известно в русском языке с XVII века, называют в первую очередь теорию красноречия. В Древней Греции и Риме изучение риторики было обязательным, и сегодня во многих вузах есть такая учебная дисциплина. Ее изучают, чтобы уметь говорить убедительно и образно.

Владеть риторикой необходимо и полезно, умело используя ее правила. Без этого условия тем же словом обозначаются излишняя напыщенность изложения, неуместная приподнятость, фразерство и пустословие, когда громкие, цветистые фразы прикрывают фальшивое содержание или маскируют его отсутствие.

Будем говорить грамотно и выразительно.