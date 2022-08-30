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ВебЕнар или вебИнар?

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Завтра, говорят, у нас вебинар. А что это такое и как грамотно написать слово: вебинар или вебенар?

Интернет позволяет работать и учиться дистанционно, слушать лекции, участвовать в конференциях, совещаниях и семинарах. Такие семинары по интернету и получили в английском название «вебинар». Слово сложено из двух.

Первое - английское web, в переводе - «паутина», ведь, как давно известно, Всемирной паутиной, которая охватывает весь земной шар, называют интернет.

Второе - латинское «семинар». Это традиционное название одного из видов учебных занятий. «Семинар» в буквальном переводе - «рассадник, питомник». Будто из семян, брошенных в умы питомцев, вырастают и крепнут их знания.

Чтобы грамотно написать новое слово «вебинар», ориентируемся на «семинар». Гласные в нем такие же. Вебинар можно назваться онлайн-семинаром, но в этом случае при написании понадобится дефис.

Будем говорить и писать грамотно.

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