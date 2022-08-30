СаММит или саМит - как пишется и что означает слово?

30.08.2022 | 20:00

В новостях сообщили: состоялся саммит. Что это такое и как пишется слово - сколько в нем М?

Грамотно - с двумя буквами М: саммит. Это новейшее заимствование из английского языка. Если углубиться в историю слова, обнаружится, что оно восходит к латинскому superus, то есть «верхний, высший», а точнее - к его превосходной степени (summus - «высочайший»).

В первом значении английское summit - «верх, вершина». А в переносном слово, как отмечают словари, впервые употребил Уинстон Черчилль в 1950 году, образно назвав встречу глав государств «переговорами на вершине». Слово быстро подхватили СМИ, и в этом значении оно стало международным. Оно означает встречу, совещание, собрание высокопоставленных государственных деятелей.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.