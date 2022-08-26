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ЧайхАна или чайхОна?

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На вывеске - надпись «Чайхона». Нет ли здесь ошибки? Как правильно написать: «чайхана» или «чайхона»?

В конце XIX и начале XX века место, где можно закусить и напиться чаю, называлось по-русски «чайная». Наименование заведения постепенно вышло из употребления, его заменило пришедшее из Средней Азии «чайхана»: с А, слитно или через дефис («чай-хане»). Первая часть, «чай», - из китайского, вторая, «хане», или «дом, помещение», - из персидского.

Слово сохранилось во многих современных тюркских языках, но пишется у разных народов не совсем одинаково: по-туркменски и по-азербайджански - с гласными А, а по-узбекски и по-таджикски - с двумя О (чойхона).

Однако сегодня оно уже освоено русским языком в полной мере, поэтому в России его нужно писать по правилам русской орфографии. Словарная норма - «чайхана» (с А и слитно), других вариантов нет.

Будем следовать нормам орфографии, говорить и писать грамотно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

В 1987 году проехали всю Среднюю Азию,лучший чай был в чайхане в Ашхабаде,а худший во Фрунзе...

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

Такие заведения и с таким названием пусть будут в средней азии

А здесь - Чайная

Имя: Гость
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