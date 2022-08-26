26.08.2022 | 10:00

На вывеске - надпись «Чайхона». Нет ли здесь ошибки? Как правильно написать: «чайхана» или «чайхона»?

В конце XIX и начале XX века место, где можно закусить и напиться чаю, называлось по-русски «чайная». Наименование заведения постепенно вышло из употребления, его заменило пришедшее из Средней Азии «чайхана»: с А, слитно или через дефис («чай-хане»). Первая часть, «чай», - из китайского, вторая, «хане», или «дом, помещение», - из персидского.

Слово сохранилось во многих современных тюркских языках, но пишется у разных народов не совсем одинаково: по-туркменски и по-азербайджански - с гласными А, а по-узбекски и по-таджикски - с двумя О (чойхона).

Однако сегодня оно уже освоено русским языком в полной мере, поэтому в России его нужно писать по правилам русской орфографии. Словарная норма - «чайхана» (с А и слитно), других вариантов нет.

Будем следовать нормам орфографии, говорить и писать грамотно.