«ПавильЕн» или «павильОн»?

25.08.2022 | 10:00

Назначают встречу у павильона. Как правильно написать: «павильон» или «павильен»?

Несколько заимствованных из французского слов пишутся по русской традиции с буквой О, а перед ней ставится мягкий знак: медальон, бульон, павильон.

Павильон - легкая крытая постройка в парке, а также легкое специально сооруженное здание для выставки, торговли, теле- или киносъемок.

История слова приведет к латинскому papilio (в буквальном переводе - «бабочка», а потом - «палатка, шатер, похожий на бабочку»). Во французском языке у него появились двое потомков: papillon (бабочка) и pavillon (беседка, киоск, шатер).

Когда французское pavillon попало к немцам, им послышалось в слове pavia-henne, то есть «павья курица, самка павлина». А немецкое der prau восходит к латинскому pavo («павлин»).

Слова летают, как мячи в игре, связывая народы и культуры. Знать об этом полезно, чтобы быть грамотным.