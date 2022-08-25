Карт бланш, карт-бланш или картбланш? И что это?

25.08.2022 | 20:00

Директор говорит подчиненным: «Даю вам карт-бланш». Что он имеет в виду? Что такое карт-бланш и как написать слово: слитно, раздельно или через дефис?

Слово «карт-бланш» по-русски пишется через дефис, который разделяет его на части и помогает понять буквальное значение.

Французское «карт» - это знакомое всем «карта». Оба слова восходят к латинскому «харта», что значит «бумага». А предок у них - греческое «хардес». или «лист папируса», на котором писали в древности.

В XIX веке, когда слово «карт-бланш» вошло в обиход, так именовали чистый бланк, уже подписанный лицом, которое предоставляет другому заполнить уже подписанный документ: пиши что хочешь. В современном толковании смысл стал шире - «делай что хочешь».

Карт-бланш сегодня понимается образно как полная свобода действий, предоставляемая кому-то неограниченные полномочия.

Понимать, что значат слова, - говорить грамотно.