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Карт бланш, карт-бланш или картбланш? И что это?

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Директор говорит подчиненным: «Даю вам карт-бланш». Что он имеет в виду? Что такое карт-бланш и как написать слово: слитно, раздельно или через дефис?

Слово «карт-бланш» по-русски пишется через дефис, который разделяет его на части и помогает понять буквальное значение.

Французское «карт» - это знакомое всем «карта». Оба слова восходят к латинскому «харта», что значит «бумага». А предок у них - греческое «хардес». или «лист папируса», на котором писали в древности.

В XIX веке, когда слово «карт-бланш» вошло в обиход, так именовали чистый бланк, уже подписанный лицом, которое предоставляет другому заполнить уже подписанный документ: пиши что хочешь. В современном толковании смысл стал шире - «делай что хочешь».

Карт-бланш сегодня понимается образно как полная свобода действий, предоставляемая кому-то неограниченные полномочия.

Понимать, что значат слова, - говорить грамотно.

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