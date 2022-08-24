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Что означает выражение «ничтоже сумняшеся»?

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Многие в жару, чтобы охладиться, ничтоже сумняшеся ныряют в незнакомый водоем. Что значит «ничтоже сумняшеся»?

В другом варианте выражение звучит как «ничтоже сумнясе». Оно заимствовано из близкого русскому церковнославянского языка - так называется литературный язык восточных и южных славян XI-XVII веков. Именно на нем написаны богослужебные книги. Перевод их на русский получил распространение только в XIX веке.

Многие библейские выражения стали крылатыми и по сей день употребляются именно в церковнославянском варианте. Почти все понимаются в переносном смысле: не хлебом единым жив человек - не только пищей.

А сочетание «ничтоже сумняшеся» используется вполне в прямом смысле, и перевести его на современный русский язык просто: «ничуть не сомневаясь». Так определяют - обычно в шутку, иронично - опрометчивый, необдуманный поступок или высказывание сгоряча.

Будем говорить грамотно и выразительно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Именно на нем написаны богослужебные книги.
Так и думал,что поповское...

Гость||

первый раз слышу

Гость||

Гость писал(a):

первый раз слышу
и это неудивительно. таджики лучше вас русский язык знают

Имя: Гость
Комментарий:

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