Что означает выражение «ничтоже сумняшеся»?

24.08.2022 | 20:00

Многие в жару, чтобы охладиться, ничтоже сумняшеся ныряют в незнакомый водоем. Что значит «ничтоже сумняшеся»?

В другом варианте выражение звучит как «ничтоже сумнясе». Оно заимствовано из близкого русскому церковнославянского языка - так называется литературный язык восточных и южных славян XI-XVII веков. Именно на нем написаны богослужебные книги. Перевод их на русский получил распространение только в XIX веке.

Многие библейские выражения стали крылатыми и по сей день употребляются именно в церковнославянском варианте. Почти все понимаются в переносном смысле: не хлебом единым жив человек - не только пищей.

А сочетание «ничтоже сумняшеся» используется вполне в прямом смысле, и перевести его на современный русский язык просто: «ничуть не сомневаясь». Так определяют - обычно в шутку, иронично - опрометчивый, необдуманный поступок или высказывание сгоряча.

Будем говорить грамотно и выразительно.