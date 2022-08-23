Как правильно - орденА или Ордены?

Храним, как святыню, дедушкины ордена. Или ордены? Где ударение во множественном числе?
У слова - латинские корни. Оно происходит от ordo, или «ряд, порядок».
Немцы, любящие порядок во всем, создали на основе латинского свое слово «орден». А позже появилось еще значение: орден - отличия того или иного сословия, а также просто знак отличия, награда.
Наградили орденАми, рассказали об орденАх, кавалер трех боевых орденОв - если имеется в виду награда, знак отличия за выдающиеся заслуги, то во множественном числе правильно ставить ударение на последнюю гласную.
В исторических романах, например, пишут об орденах как о рыцарских объединениях. Если подразумевается организация, то ударение во множественном числе сохранится на первом слоге. Монашеские католические общины тамплиеров и иезуитов - это Ордены.
Будем следовать нормам ударения, чтобы различать слова и говорить грамотно.
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