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Ликбез

Как правильно - инженЕры или инженерА?

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Везде нужны грамотные инженерА. Или инженЕры? Как правильно и что это за профессия?

«ИнженерА» - ошибка с точки зрения литературной нормы. Правильно - «инженЕры», с окончанием «-ы».

Инженер - это человек с высшим техническим образованием. Каких только инженеров не бывает: инженеры-конструкторы, инженеры-строители, инженеры-технологи, инженеры-экологи и многие другие.

Инженер - одна из самых востребованных профессий на рынке труда. А слово, ее называющее, живет в русском языке уже более 300 лет, с конца XVII века.

Языковые родственники «инженера» - «генетика», «ген» (буквально - «род», «рождающий»). И во французском, и в немецком языках родилось слово «инженер» (буквально - «остроумный изобретатель, мастер»).

Возможно, не все инженеры гении, но они точно движут научно-технический прогресс.

Мир отражается в словах. Понимать их - значит, говорить грамотно.

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