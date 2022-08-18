Кого оштрафуют, если пассажир не пристегнется?

18.08.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Часто водители заставляют пассажиров пристегиваться на переднем сиденье, при этом говорят, что штраф должны будут заплатить оба. Так ли это?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

В соответствии с требованиями пункта 5.1 ПДД РФ пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими. За нарушение пункта 5.1 ПДД РФ частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность для пассажира транспортного средства в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.

В соответствии с требованиями пункта 2.1.2 ПДД РФ водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. За нарушение пункта 2.1.2 ПДД РФ статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность для водителя транспортного средства в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.