Сетевое издание|18+|Вторник|16 авг 2022|14:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Что такое менталитет?

Печать
Telegram

Объясняя чье-то поведение, говорят: менталитет у него такой. Что такое менталитет?

Модное сегодня слово пришло к нам во второй половине XIX века, вероятнее всего, из немецкого языка. Когда ученые стали исследовать восприятие мира первобытными народами в сравнении с современными им, понадобился новый термин, который обозначил бы образ мышления. Так и появилось слово «менталитет».

Восходит оно к латинскому mens, mentis (ум, мышление) - образ мыслей и вообще душевный склад. А латинское произошло от древнегреческого menos (дух, душа, характер).

Менталитетом называют свойственный человеку, социальной группе или целому народу склад ума, характер чувств, способ мышления и мировосприятия. Менталитет народа в этом смысле можно назвать национальным характером.

Как ведут себя, не задумываясь, по привычке в той или иной ситуации - это проявление менталитета.

Мир отражается в словах. Понимать их - значит, говорить грамотно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте