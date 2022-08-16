16.08.2022 | 10:00

Объясняя чье-то поведение, говорят: менталитет у него такой. Что такое менталитет?

Модное сегодня слово пришло к нам во второй половине XIX века, вероятнее всего, из немецкого языка. Когда ученые стали исследовать восприятие мира первобытными народами в сравнении с современными им, понадобился новый термин, который обозначил бы образ мышления. Так и появилось слово «менталитет».

Восходит оно к латинскому mens, mentis (ум, мышление) - образ мыслей и вообще душевный склад. А латинское произошло от древнегреческого menos (дух, душа, характер).

Менталитетом называют свойственный человеку, социальной группе или целому народу склад ума, характер чувств, способ мышления и мировосприятия. Менталитет народа в этом смысле можно назвать национальным характером.

Как ведут себя, не задумываясь, по привычке в той или иной ситуации - это проявление менталитета.

Мир отражается в словах. Понимать их - значит, говорить грамотно.