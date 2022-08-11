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Что такое саквояж?

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Дама сдавала в багаж: диван, чемодан, саквояж. Что такое саквояж, за что его так назвали?

Саквояж - мягкая объемная сумка с жесткой застежкой. Берем его в дорогу, он для того и предназначен. И в слове, пришедшем в русский из французского во второй половине девятнадцатого века, застыло сочетание sac de voyage, буквально - «сак для путешествия». А «сак» как самостоятельное слово когда-то было известно русскому, корень его восходит к греческому sakkos, что значит «мешок».

Обнаружится этот «мешок» еще в одном слове, в немецком Rücksack (рюкзак), которое образовано сложением двух: Rücken «спина» + Sack «мешок».

История названий не менее интересна, чем история вещей. А слова, как заметил известный филолог, летают от народа к народу, как мячи в игре.

Будем говорить грамотно.

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