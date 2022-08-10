Как повесить чужой долг на себя?

10.08.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

У матери долг перед банком после того, как она взяла кредит. Я хочу забрать его себе и платить, чтобы снять с нее все обязательства. Можно ли это сделать?

Ответ юриста

Да, можно с согласия банка. Согласно статье 391 ГК РФ,

«1. Перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником.

2. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным.

Если кредитор дает предварительное согласие на перевод долга, этот перевод считается состоявшимся в момент получения кредитором уведомления о переводе долга».

Необходимо обратиться в банк, чтобы узнать последовательность действий.