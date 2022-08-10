10.08.2022 | 10:00

Говорят: «Взял кредит - попал в кабалу». А что такое кабала?

В русском есть два созвучных слова «кабала» с ударением на последнем слоге. Оба заимствованные.

Первое, арабское, пришло к нам еще в древнерусскую эпоху через тюркские языки. В московской Руси кабалой называли долговое обязательство, которое ставило заемщика в личную зависимость от заимодавца. Если заемщик не мог выплатить долг, он становился крепостным, бывало навсегда. Это и называлось «попасть в кабалу», по сути в рабство.

До сих пор крайне тяжелую экономическую зависимость от банка, например, мы называем кабальной.

Но есть и другое слово «каббала», оно восходит к древнееврейскому. В буквальном переводе - полученное по преданию учение. В Средневековье это слово стало названием тайного религиозно-мистического учения, искусства предсказывать по буквам и числам. В этом значении слово имеет два нормативных варианта правописания: с одной буквой «б» (кабала) и с двумя (каббала).

Будем говорить и писать грамотно.