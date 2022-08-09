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Кто такой папарацци?

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«Надоели эти папарацци!» - жалуются кинозвезды и другие знаменитости. Кто такой папарацци и как грамотно написать слово?

Пишется по-русски «папарацци» с тремя гласными «а» и удвоенным согласным «ц». Это итальянское слово вошло в наш язык и было зафиксировано словарями только в конце XX века. Тогда папарацци появились и в России.

Это журналисты-фотографы, которые стремятся заработать высокие гонорары и популярность на скандале, публикуют фотографии из частной жизни знаменитостей, даже не подозревающих, что их снимают. Съемку папарацци обычно ведут тайком, преследуют свою добычу, чтобы застать врасплох, в неудачном ракурсе.

А появлением своим слово обязано всемирно известному режиссеру Федерико Феллини. В его знаменитом фильме 1960 года «Сладкая жизнь» главного героя постоянно преследовал фотограф по имени Папараццо. Его имя и стало нарицательным и закрепилось в новом значении во множественном числе, по-итальянски «папарацци».

Будем говорить грамотно.

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