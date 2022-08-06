«Крокодиловы слезы» - что означает выражение?

06.08.2022 | 10:00

«Льет крокодиловы слезы» - о чем так говорят и почему?

В древности люди заметили, что крокодил, когда пожирает жертву, обливается слезами, будто оплакивает ее. И хотя на Руси крокодилы не водились, поверье об их лицемерии отразились в азбуковниках, древнерусских рукописных словарях: «Крокодил зверь водный. Егда имать человека ясти (когда ест человека), тогда плачет и рыдает, а ясти не перестает».

Со временем наука объяснила: не слезы, в нашем человеческом понимании связанные с горестными эмоциями, проливает крокодил. Ему чужда сентиментальность. Эта жидкость - продукт всего лишь физиологического процесса.

Хотя мифы о крокодилах развеяны наукой, мы все равно, когда кто-то лицемерит, на словах выражает сочувствие, а на самом деле притворяется и злорадствует, говорим, что он льет крокодиловы слезы, неискренние и фальшивые.

Будем говорить грамотно и выразительно.