03.08.2022 | 10:00

Выбираем номер в гостинице, спрашивают: «Вам бизнес- или эконом-класс?» Как правильно написать - «эконом класс», «эконом-класс» или «экономкласс»?

По правилу, если слово образовано сложением двух самостоятельных существительных, в нем нужен дефис (короткая черточка). «Бизнес» - синоним «предпринимательства», вполне самостоятельное слово, поэтому может употребляться и отдельно, а в составе сложных, то есть состоящих из двух, отделяется от второго дефисом: бизнес-центр, бизнес-семинар, бизнес-класс.

«Эконом» было самостоятельным словом, но устарело. Когда-то так называли экономиста или бережливого хозяина. В сложном слове «экономкласс» первая часть не самостоятельное слово, а результат сокращения прилагательного «экономичный» или «экономный». Экономичный класс - экономкласс. Такие сложносокращенные слова пишутся слитно.

Возможно, со временем, когда слово «эконом» в новом значении станет самостоятельным и попадет в словари, правила орфографии изменятся. Будем следить за этим, чтобы говорить и писать грамотно.