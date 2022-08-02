Ликбез

Кто такой иждивенец?

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Спрашивают: «Сколько у вас иждивенцев?» А кто это такие и как правильно написать слово - «иждевенец» или «иждивенец»?

В старославянском языке был глагол «иждити». Заимствованный древнерусским, он превратился в более понятный - «изжити» (израсходовать, истратить средства к существованию).

В бытовом общении, бывает, иждивенцем жена называет неработающего мужа. Однако основное место обитания слова с XVIII века - официальная сфера, и там никакой оценки оно не выражает.

«Иждивенец» - первая и вторая гласные «и».

Сегодня в первую очередь это официальное наименование человека, который на законных основаниях живет на доходы других членов семьи: несовершеннолетнего, больного, престарелого, то есть нетрудоспособного. В наш просвещенный век его должны обеспечить средствами существования, иными словами взять на иждивение.

Будем говорить и писать грамотно.

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Гость||

Наверно чиновники на шее народа - иждивенцы?

Гость||

чиновник однозначно

Гость||

Какие у нее ямочки на щечках красивые - обожаю!!!

Гость||

Все чиновники иждивенцы, а точнее паразиты!

Имя: Гость
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