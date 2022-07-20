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Без зазрения совести - это как?

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Отзываются о ком-то неодобрительно: обманывает без зазрения совести! Что это значит и что такое «зазрение»?

Слово «зазрение» сегодня живет только в устойчивом выражении, самостоятельно не употребляется. Оно было заимствовано из старославянского языка, но его родственники известны и современному русскому: устаревшее «зреть» (то есть смотреть) - и «зрение», «зрелище», «зазорный» (то есть достойный осуждения, неприличный, постыдный). Последнее слово ближе всего к «зазрению», как и утраченное «зазор» в значении «позор».

Они родились от старославянского глагола «зазрети», «зазирати», буквально «заглянуть и увидеть то, что скрывают», а потом и «осуждать, укорять».

А скрывают обычно проступки, неблаговидное поведение и - очень глубоко - совесть, чтобы она не мешала творить нехорошие дела. «Совесть зазрит», - говорили в старину, подразумевая, что ее угрызения не позволят совершить что-то плохое.

С тех пор говорят, осуждая дурные поступки: обманывают, воруют без зазрения совести (без всякого стеснения, бесстыдно, бессовестно).

Будем говорить грамотно и выразительно.

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