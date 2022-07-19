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Кто автор выражения «Коня на скаку остановит»?

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«Коня на скаку остановит» - о ком так говорят и кто автор выражения?

Слова принадлежат знаменитому русскому поэту Николаю Алексеевичу Некрасову. Это строчки из его поэмы «Мороз - красный нос».

«Есть женщины в русских селеньях», - говорят тоже словами Некрасова. Правда, в наши дни они звучат скорее иронично, когда оценивают поступки женщин, поражающие несвойственной им силой, мощью, например когда представительница прекрасной половины человечества сдвинула в одиночку шкаф или сделала ремонт.

«Есть женщины в русских селеньях

С спокойною важностью лиц,

С красивою силой в движеньях,

С походкой, со взглядом цариц», - Некрасов воспел внешнюю и нравственную красоту русской женщины, ее трудолюбие и силу.

Она «во всякой одежде красива,

Ко всякой работе ловка».

И хотя «по будням не любит безделья», «в игре ее конный не словит, в беде - не сробеет, - спасет. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет!».

Будем и мы вслед за поэтом говорить грамотно и выразительно.

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