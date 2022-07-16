«КлалА» или «клАла» - куда поставить ударение в глаголе?

16.07.2022 | 10:00

«Где телефон? Ведь только что на столик клАла». Или клалА? Где правильное ударение?

С понятным глаголом «класть» в речи большие трудности. Самое распространенная - ударение в прошедшем времени, причем именно в женском роде. Оно, согласно современной литературной норме, сохраняется на первом слоге.

«Сюда клалА», говорят многие - и допускают ошибку. Правильно - только «клАла»: он деньги на счет клАл, они клАли, и она клАла.

Ошибка вызвана ложной аналогией. У многих русских глаголов ударение в прошедшем времени женского рода перемещается на окончание: он зАнял, а она занялА; он прОдал, а она продалА. А еще «принялА, создалА, началА» и так далее.

Однако у некоторых ударение в прошедшем времени сохраняет свое место в корне: слАть, послАть, отослАть. Письмо, например, не послалА, а послАла (слАла, отослАла) - ударение в корне. Так же как, например, лиса - та крАлась за добычей, крАла кур.

Запомнить просто: крАла, крАлась, клАла, слАла.

Будем следовать нормам ударения, чтобы говорить грамотно.