Кто автор фразы «Мы в ответе за тех, кого приручили»?

15.07.2022 | 10:00

Часто говорят: мы в ответе за тех, кого приручили. Кто автор этих слов?

Поговорка - фраза из философской сказки «Маленький принц». Ее автор - французский летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери.

В июле 1944 года, совершая разведывательный полет на юге Франции, оккупированном фашистами, он погиб. А сказка с иллюстрациями автора вышла в свет годом раньше и принесла Экзюпери всемирную славу, потому что в ней простым языком высказаны важные мысли о любви, дружбе, верности, умении видеть суть вещей и отличать хорошее от плохого.

«Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит», - говорил писатель. И Маленький принц, главный герой сказки, смотрит на мир глазами ребенка. Во время своего путешествия, наблюдая за разными взрослыми, он делает важные выводы: например, «зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». А мудрый Лис на одной из планет напоминает ему, что «мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили».

Помня это простую истину, будем говорить грамотно и выразительно.