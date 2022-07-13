Пятисот, пятьсот или пятиста?

13.07.2022 | 10:00

У вас есть сдача с пятьсот рублей? Или с пятиста? А может, с пятисот? Какой вариант числительного правильный?

Казалось бы, числительные - русские слова, понятные. Они склоняются, и склонение это подробно изучают еще в школе. Например, «есть сто рублей», «нет ста рублей», «обойдусь ста рублями», «говорю о ста рублях».

В сложных же числительных, тех, у которых два корня, части «-ста» не бывает вообще. Если считают сотнями, то вторая часть и ведет себя как сокращенное от «сотни». Например, пять-сот - это пять сотен: нет пяти сотен - то есть нет пятисот, прибавил к пяти сотням - к пятистам.

Если не помогает «сотня», возьмите латинское слово «нота»: о пяти нотАХ - о пятистАХ, к пяти нотАМ - к пятистАМ. Обе части склоняются.

Ничего трудного в склонении числительных нет. Достаточно подумать, и получится говорить грамотно.