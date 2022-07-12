Кто автор фразы «Умом Россию не понять»?

В самых разных ситуациях частенько можно услышать: «Умом Россию не понять». Кто автор этой фразы?
Прочно вошла в русский язык и стала поговоркой первая строчка из стихотворения Федора Ивановича Тютчева, младшего современника Пушкина.
Долгое время Тютчев служил на дипломатическом поприще, а в историю русской культуры вошел как большой поэт. В одном из самых известных стихотворений Тютчева, созданном в 1866 году, отразились размышления о самобытности русского народа, о непредсказуемости его исторического пути и о том, что невозможно применить привычную меру для его оценки. О той самой загадочной русской душе, которая непонятна для иностранцев, и о том, что питает любовь к родной стране.
В этом стихотворении всего четыре строчки:
«Умом - Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить».
Будем и мы вслед за мастерами слова говорить грамотно и выразительно.
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