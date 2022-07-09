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Кто такой блюститель?

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Сообщают, что блюстители порядка предотвратили правонарушение. Кто такие блюстители?

Происходит слово от глагола «блюсти», известного всем славянским языкам, но устаревшего. Помогут прояснить значение сохранившиеся в языке родственные «соблюдать» и «наблюдать», а также «будить», «бодрствовать» и «бдительный». А еще «бдеть», что буквально «не спать, наблюдать, замечать» и, как следствие, «беречь, охранять, хранить».

Получается, блюститель - это страж, охранник, хранитель.

Полицейских частенько называют блюстителями порядка. Всегда ли это уместно? Словари предупреждают: слово «блюститель» яркое, использовать его нужно осмотрительно, с учетом ситуации, потому что в наши дни оно либо придает речи торжественный тон, либо, напротив, звучит иронично.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.

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