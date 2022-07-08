Ликбез

ЗавИдно или зАвидно?

Печать
Telegram

Так у соседа все хорошо, что зАвидно. Или завИдно? Где правильное ударение в слове?

Умение правильно ставить ударение - самый заметный показатель нашей грамотности. А распространены ошибки обычно в словах, которые употребляются очень часто, например в слове «завИдно» - именно так оно произносится согласно современной норме, с ударением на корне. Так же обстоит и с прилагательным «завИдный», от которого оно происходит.

На какие еще слова стоит обратить внимание? Конечно, на «щавЕль» (не «щАвель»!): суп из щавелЯ, салат со щавелЁм.

Если речь о съедобном, вспомним о свЁкле - именно так: из свЁклы, со свЁклой.

А что на окнах? Не жАлюзи - они никого не жалят! - а жалюзИ. В этом французском слове ударение сохраняется на последнем слоге.

Обращение в официальные инстанции правильно назвать не ходатАйством (это ошибка), а ходАтайством. Просить о чем-то - ходАтайствовать.

Будем следовать нормам ударения, чтобы говорить грамотно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Отличная рубрика! Спасибо!!!

Гость||

Гость писал(a):

Отличная рубрика! Спасибо!!!
В школе надо было учиться.

Гость||

11:12 вот ты вроде бы и учился, но дурак дураком

Гость||

Гость писал(a):

вот ты вроде бы и учился, но дурак дураком
завали хлебало толстопят буртасский

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте