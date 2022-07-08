08.07.2022 | 10:00

Так у соседа все хорошо, что зАвидно. Или завИдно? Где правильное ударение в слове?

Умение правильно ставить ударение - самый заметный показатель нашей грамотности. А распространены ошибки обычно в словах, которые употребляются очень часто, например в слове «завИдно» - именно так оно произносится согласно современной норме, с ударением на корне. Так же обстоит и с прилагательным «завИдный», от которого оно происходит.

На какие еще слова стоит обратить внимание? Конечно, на «щавЕль» (не «щАвель»!): суп из щавелЯ, салат со щавелЁм.

Если речь о съедобном, вспомним о свЁкле - именно так: из свЁклы, со свЁклой.

А что на окнах? Не жАлюзи - они никого не жалят! - а жалюзИ. В этом французском слове ударение сохраняется на последнем слоге.

Обращение в официальные инстанции правильно назвать не ходатАйством (это ошибка), а ходАтайством. Просить о чем-то - ходАтайствовать.

Будем следовать нормам ударения, чтобы говорить грамотно.