Школу заканчивают, оканчивают или кончают?

Учился - и наконец школу окончил. Или закончил? Или просто кончил школу? Какой глагол выбрать, чтобы выразиться грамотно?
У всех трех глаголов основное значение - «довести до конца, завершить». Но есть нюансы. Они проявляются в возможности этих глаголов сочетаться с другими словами.
Если речь о завершении любого курса обучения (в школе, вузе, колледже и т. п.), допустимо использовать только два глагола - «окончить» и «кончить»: окончил школу, институт, курсы повышения квалификации, аспирантуру и так далее.
Глагол с приставкой «за-» в этом случае не подойдет. Говорить «закончил школу» - значит допускать ошибку, нарушать речевую норму.
Когда речь не о конце обучения, а о завершении любого процесса, подойдут все три глагола: окончил работу, закончил работу, кончил дело - гуляй смело.
Будем говорить грамотно.
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