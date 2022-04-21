Смотрим телИк или телЕк?

21.04.2022 | 20:00

«Смотрю телик». Как правильно написать последнее слово - «телЕк» или «телИк»?

Пишутся эти слова-сокращения по правилу, которое изучают в пятом классе. Чтобы лучше его запомнить, назовем правило: «ключик - замочек». Все просто. Смотрим, исчезает ли гласная при изменении этих слов и похожих на них.

«Замочка, замочки» - гласная исчезла. Это беглая гласная «е» - «замочек». Так же «кусочки, кусочка» - «кусочек».

Если же при изменении слова гласная в суффиксе сохраняется, значит, пишем в слове букву «и»: «ключика, ключики» - «ключик».

«Телик» - «телику, телика». Гласная на месте, значит, пишем это разговорное слово по правилу с буквой «и».

Будем следовать нормам орфографии, чтобы говорить и писать грамотно.