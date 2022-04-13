«Перетурбация», «перетрубация» или «пертурбация»?

13.04.2022 | 20:00

«Как жизнь?» - «Да все пЕрЕТУРбации». Или пЕрЕТРУбации? А может, пЕРТУРбации? Как правильно и что означает слово?

Помогут разобраться история слова и его состав. Само оно латинское и начинается не с русской приставки «пере-». Оно - от латинского turbo, что буквально означает «вихрь». Не случайно еще одно знакомое слово, «турбулентный», в переводе означает «вихревой». Но это буквально, а в терминологическом смысле это такое течение жидкости или газа, при котором все частицы хаотично перемещаются.

Сложим части: приставку «пер-» и корень «-турбо-» - и напишем грамотно «пертурбация». В буквальном переводе это будет «возмущение», а в широком понимании - «возмущение, внезапное изменение в обычном ходе вещей, беспорядок».

Будем говорить и писать грамотно.