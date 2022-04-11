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Ликбез

ПрограМист или програММист?

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В век высоких технологий везде требуются программисты. Как грамотно написать название этой профессии? Сколько букв «м» в слове?

Ориентируемся на правила орфографии - они рекомендуют посмотреть, от какого слова образовано то, которое заставило задуматься. Если в нем уже было удвоение согласных букв в корне, то оно сохранится и в производном слове.

«Программа» пишется с двумя «м». Значит, и название профессии человека, который пишет программу, - «програММист».

Если в слове «балл» со значением «единица измерения» или «оценка» пишется два «л», то и в производный удвоенная «л» сохранится. Например, «пятибалльный шторм».

Не путаем с балом (званым вечером), в нем одно «л». На балу все в бальных нарядах - с одной «л». А наряды эти обошлись в кругленькую суммку, потому что эта «суммка» с двумя «м» от слова «сумма».

Будем говорить и писать грамотно.

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