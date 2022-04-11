ПрограМист или програММист?

В век высоких технологий везде требуются программисты. Как грамотно написать название этой профессии? Сколько букв «м» в слове?
Ориентируемся на правила орфографии - они рекомендуют посмотреть, от какого слова образовано то, которое заставило задуматься. Если в нем уже было удвоение согласных букв в корне, то оно сохранится и в производном слове.
«Программа» пишется с двумя «м». Значит, и название профессии человека, который пишет программу, - «програММист».
Если в слове «балл» со значением «единица измерения» или «оценка» пишется два «л», то и в производный удвоенная «л» сохранится. Например, «пятибалльный шторм».
Не путаем с балом (званым вечером), в нем одно «л». На балу все в бальных нарядах - с одной «л». А наряды эти обошлись в кругленькую суммку, потому что эта «суммка» с двумя «м» от слова «сумма».
Будем говорить и писать грамотно.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Я и балл