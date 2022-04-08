Что такое инфлюэнца?

08.04.2022 | 20:00

Читаем роман XIX века, а там у героя инфлюэнца. Что когда-то называли инфлюэнцей?

Оказывается, так в XIX и начале XX века называли простуду, острое воспаление верхних дыхательных путей или грипп. Этот устаревший медицинский термин родом из латыни звучит похоже на знакомый современный экономический термин «инфляция».

Общее в этих словах действительно есть - приставка in- (лат.). Она равна по значению русским «в-», «воз-», «на-». А корни в словах разные.

«Инфлюэнца» восходит к латинскому глаголу fluere, или «течь», то есть, буквально, «втекает, вливается, вторгается». Понятно: любая инфекция, вторгается в организм, как бы вливаясь.

Слово «инфляция» произведено от другого латинского глагола - flo, или «дуть». С приставкой in- в начале получится, что инфляция - буквально «вздувание, вздутие».

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