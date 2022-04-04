Пол Пензы, полПензы или пол-Пензы?

04.04.2022 | 20:00

У меня знакомых пол-Пензы. Как написать «пол-Пензы»? Слитно, раздельно или через дефис?

Разделили что угодно на две равные части, каждая из них - половина. А «половина» сокращенно - «пол» или «полу». Запомнить просто, часть «полу» всегда с другими словами пишется слитно: «полумера, полуправда, полугодие». А «пол» пишется раздельно с другими словами, но только если НЕ означает половину. Это, например, бетонный пол, женский или мужской.

Если же пол - это половина, то в трех случаях пишем через дефис: перед заглавной буквой - пол-Москвы, пол-России; перед гласной буквой - пол-оборота, пол-области; и перед буквой «л» - пол-лица, пол-литра.

Будем внимательны. «Знакомых пол-Пензы» - через дефис.

Проверим грамотность во время Тотального диктанта 9 апреля. Подробная информация - на сайте totaldict.ru/penza.