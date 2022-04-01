В течениЕ или в течениИ дня?

01.04.2022 | 20:00

«Позвоню в течение дня» - как написать? Какая буква в конце слова «течение» в этом случае?

Все учили правила в школе. Есть в русском слово «течение», оно означает движение воды, времени, любого потока. У него в предложном падеже никогда не ставится буква Е в конце: в течениИ реки много поворотов, изменение в течениИ потока - постоянно И. Речь идет о месте действия, тут поможет вопрос «где?».

Но существует и предлог, который произошел от существительного «течение», однако застыл в одной форме - всегда пишется в два слова и с Е в конце: в течениЕ. Используется, когда имеется в виду время. Решение подскажет вопрос «когда?»: «в течениЕ дня», «в течениЕ года».

Будем внимательны к нормам современной орфографии, особенно во время Тотального диктанта 9 апреля. Подробная информация - на сайте totaldict.ru/penza.