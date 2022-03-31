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Ликбез

Может ли подросток попасть в ночной клуб?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мне 15 лет, выгляжу старше. Хочу сходить в ночной клуб, но там 18+. Если я пойду с другом (ему 22 года), меня пустят в зал?

Ответ юриста

Нет, не пустят. На входе попросят и ваш паспорт, а не только друга. Несовершеннолетним нельзя находиться в подобных местах ночью, как и во многих других, позже предела, который устанавливается в каждом регионе.

Ночное время определяет закон «О реализации основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области»: в период с 1 сентября по 31 мая это промежуток времени с 22:00 до 6:00, а с 1 июня по 31 августа - с 23:00 до 6:00.

Если вы каким-то образом попадете в ночной клуб, последствия для вас и ваших родителей могут быть серьезными.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мне 15 лет, выгляжу старше.

Уже так потрепана? В 15 .... Ночные бдения не по возрату вредны для здоровья

Имя: Гость
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