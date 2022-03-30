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Ликбез

Что такое реглан?

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В моде снова пальто-реглан. Что значит «реглан»?

Модницы знают: реглан - особый покрой одежды, у которой плечо составляет с рукавом одно целое. Но не всем известно, что это название родилось от имени британского генерала барона Реглана. Отважный военачальник участвовал не в одном сражении, в том числе и против Наполеона, за что даже получил орден Святого Георгия IV степени от российского императора Александра I.

В битве под Ватерлоо тяжелое ранение так изувечило руку Реглана, что ее пришлось ампутировать. Барон был щеголем и собственноручно набросал эскиз пальто, которое скрыло бы физический недостаток. Этот фасон и назвали «реглан». Сначала его использовали только в военной униформе, но очень быстро его переняла гражданская мужская мода, а позже и женская.

В нарицательном значении слово «реглан» живет с середины XIX века. Таковы превратности судьбы: Реглан был смелым военачальником, но запомнился рукавом особого кроя.

Будем внимательны к словам, примем участие в Тотальном диктанте 9 апреля! Подробности - на сайте totaldict.ru/penza.

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