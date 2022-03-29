«Фитнесс» или «фитнес» - как правильно и что это такое?

29.03.2022 | 20:00

Весна. Смотрим в зеркало и приходим к выводу: пора заняться фитнесом. Что это такое и как грамотно написать слово? Сколько С в конце?

В английском, откуда пришло слово, оно пишется с двумя буквами S - fitness. В русской орфографии - с одной: «фитнес».

Опять заимствование, вздохнут некоторые, неужели нельзя просто сказать «занятия физкультурой или спортом»?

Во-первых, слова «физическая», «культура» и «спорт» - тоже по происхождению иностранцы. Во-вторых, фитнес - это не только пробежки, отжимания, приседания. Слово прижилось в русском языке, потому что обозначает более широкое понятие «здоровый образ жизни». Это и физическая активность, и сбалансированное питание, и отказ от вредных привычек, здоровый сон и тому подобное - все для того, чтобы привести себя в хорошую форму, приспособить себя к активной жизни.

Будем внимательны к словам. Проверить, насколько грамотно мы их пишем, можно во время Тотального диктанта 9 апреля! Подробности - на сайте totaldict.ru/penza.