«Лезть на рожон» - что означает выражение?

25.01.2022 | 10:00

В споре предупреждают: «Не лезь на рожон». А что такое рожон и почему на него нельзя лезть?

Слово «рожон» вышло из употребления, а называли так когда-то кол, заостренный шест. Говорили в старину: «За наше добро, да нам же рожон в ребро», «Трудно противу рожна прати». Эти поговорки приводит Даль в словаре живого великорусского языка и объясняет: рожны - железные навозные вилы.

В умелых руках рожон был оружием. С ним смелые охотники ходили на крупного зверя, на медведя. Вот и родилась народная мудрость: «противу рожна не попрешь». Потому что рожон - что-то вроде острого копья или рогатины.

И выражение «лезть на рожон» сначала понималось буквально и только потом в переносном смысле. Когда кто-то ведет себя опрометчиво, подвергая собственную жизнь опасности, рискует вопреки здравому смыслу, говорим неодобрительно - лезет на рожон, на беду.

История и культура отражается в языке. Будем говорить грамотно и выразительно.