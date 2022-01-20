20.01.2022 | 20:00

Говорят: это - имущество муниципалитета. А что такое муниципалитет и как грамотно написать слово?

Буква Е в слове только одна - под ударением. Остальные трудные гласные - И: мунИцИпалИтет. Гласная А проверяется словом «муниципАльный».

«Муниципалитет» - заимствованное слово, которое пришло в русский язык через немецкий. Восходит к латинскому municipium - от munus (обязанность) + capio (беру).

Кто же берет на себя обязанность? Ответ - в истории. В эпоху Римской республики были города (муниципии), связанные с Римом союзными договорами. Их свободные граждане получали римское гражданство и право самоуправления, чтобы решать вопросы местного значения. Для этого создавался орган самоуправления, куда горожане выбирали достойных представителей.

По аналогии с древними муниципиями сегодня органы местного самоуправления называются муниципалитетами.

Будем внимательны к словам, чтобы не потеряться в мире, и говорить и писать грамотно.