Ликбез

Более двух дОлей или долЕй? Где ударение?

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Делим апельсин, каждому досталось больше двух дОлей. Или долЕй? Где ударение в слове?

Доля - это часть чего-то, буквально «отделенное». Кому-то досталась меньшая доля наследства, а кому-то львиная доля. Говорим: войдем в долю - понимаем: будем участниками предприятия, поделим, выручку.

А еще доля - это участь, то есть судьба, удел, то, что выделила жизнь, что выпало на долю. В этом значении слово обычно не употребляется во множественном числе.

В первом значении (часть чего-то) ударение подвижно, меняет свое место. В единственном роде невозможно ошибаться: оно падает на первый слог. Во множественном - во всех падежах, кроме именительного и винительного, ударение перемещается на окончание: выделили дОли - несколько долЕй, прибавили к своим долЯм, довольны своими долЯми, мечтаем о долЯх.

Будем следовать нормам ударения и говорить грамотно.

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Гость||

Вон оно чё... Как петух-то бушует!

Гость||

Долей нет есть только один Вася-доля.

Гость||

Вернее был.

Имя: Гость
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