19.01.2022 | 10:00

Заявляют в споре: мы с вами антиподы. Кто такие антиподы?

В сказке про Алису в Стране чудес, когда она провалилась в кроличью нору, пока летела, думала: «А вдруг я пролечу всю землю насквозь? Вот будет смех. Вылезу - и окажусь среди людей, ходящих вниз головой и вверх ногами. Как они называются? Кажется, «антипатиями».

Алиса не могла вспомнить популярное в то время слово «антиподы». На противоположной Британии стороне Земли - Новая Зеландия и Австралия. Если точно, это открытые в начала XIX века острова. За свое расположение, противоположное Британии, они и получили название «Острова антиподов».

Сегодня антиподами чаще называют людей, которые тоже противоположны, но не по месту обитания, а по взглядам, вкусам, чертам характера.

Будем внимательны к словам, чтобы говорить грамотно.