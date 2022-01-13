Ликбез

ТортЫ или тОрты?

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За праздничным столом вдруг подумаешь: тортЫ, тОрты или тортА - как правильно?

Съел кусочек тортА? Нет. Только тОрта. Ударение в слове не покидает первый слог, всегда на О. В единственном числе: крем для тОрта, чай к тОрту, не о тортЕ, а о тОрте. И во множественном - на О: не тортЫ и тортА, а только тОрты, тОртами, о тОртах.

В старину на Руси пировали, ели пироги - понятно: пирог - от слова «пир». А «торт» - иностранец и путешественник, получил название за свою форму. В русский язык слово пришло из немецкого 300 лет назад. Немцы использовали итальянское torta, что значит «круглый хлеб», а оно, в свою очередь, происходит от латинского tortus - «крученый, закрученный».

То есть торт буквально - круглое изделие из теста. Прошли годы, прежде чем торт стал кондитерским изделием. Причем сегодня необязательно круглым, но всегда с несколькими слоями и кремом.

Испечем тОрты, полакомимся тОртами и будем говорить грамотно.

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