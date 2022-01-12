Ликбез

Сын покурил в школе «электронку». Чем грозит?

Печать

Вопрос от интернет-пользователя

Сын покурил в школе электронную сигарету, теперь нас вызывают к директору. Как за это могут наказать?

Ответ юриста

В 2020-м электронную сигарету приравняли к табачной продукции. Согласно ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ в редакции от 30.12.2020, нельзя курить на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждений культуры и учреждений органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

В соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 500 рублей.

Ребенку такое деяние грозит постановкой на внутришкольный учет.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

У кого покурил

Гость||

Речь идет об отсосе

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте