Сын покурил в школе «электронку». Чем грозит?

12.01.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сын покурил в школе электронную сигарету, теперь нас вызывают к директору. Как за это могут наказать?

Ответ юриста

В 2020-м электронную сигарету приравняли к табачной продукции. Согласно ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ в редакции от 30.12.2020, нельзя курить на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждений культуры и учреждений органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

В соответствии со ст. 6.24 КоАП РФ данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 500 рублей.

Ребенку такое деяние грозит постановкой на внутришкольный учет.