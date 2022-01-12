Бабушка пироги печет или пекет?

В доме пахнет сдобой, бабушка пироги пекет. Или печет? Как правильно?
Конечно, бабушка пироги печет, а не пекет. Ошибочная форма, однако, встречается на каждом шагу. По аналогии: если я пеку, то и ты пекешь; раз жгу, то жгешь; стерегу - стерегешь.
Все это - распространенные ошибки в глаголах, которые оканчиваются в начальной форме на «-чь». Таких глаголов немного: течь, сечь, беречь, стеречь, жечь, развлечь и подобные.
Когда-то в старину не было в русском языке мягких согласных «-гь», «-кь» «-хь» - их произносили только твердо. А в речи перед И, Е их заменяли согласным «-чь». Этот исторический факт зафиксировала современная литературная норма. Согласные в корнях глаголов на «-чь» чередуются: печь - пеку, пекут, печем, печешь, печет.
Устали, пора отдохнуть, пусть нас развлекут, а мы не развлекемся, а развлечемся - так правильно.
Будем следовать языковой норме, чтобы говорить грамотно.
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