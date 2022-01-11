Телефон вклЮчен или включЕн - куда поставить ударение?

11.01.2022 | 20:00

Обещаем позвонить, главное - чтобы телефон был вклЮчен. Или включЕн? Где правильное ударение в слове?

«ВклЮчен» - ошибка, правильно - «телефон включЕн». Только так ставить ударение требует строгая литературная норма. Она касается тех глаголов и их форм, где в корне «-ключ-»: «включить, отключить, заключить, выключить». Правда, в обиходе эта норма ударения часто нарушается, что отражает, по мнению лингвистов, тенденцию к переносу ударения в глаголах с окончания на корень.

Тем более нужно быть внимательным, особенно тем, кто собирается в этом году сдавать государственный экзамен по русскому языку. А запомнить просто: «-ключ-» в глаголах всегда безударное: я включУ, ты включИшь, он включИт, они включАт - ударение на окончании.

Корень «-ключ-» лишен ударения и в глаголах с другими приставками: отключУ, отключИм, отключИшь, отключАт, отключенЫ; включАт;, заключУ, заключИм, заключАт, заключЕн.

Будем следовать языковой норме и говорить грамотно.