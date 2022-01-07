Выделывает крендели или кренделя? Что значит выражение?

07.01.2022 | 20:00

Праздник, праздничный стол, танцы, кто-то выделывает крЕндели. Или кренделЯ? Что это значит и почему так говорят?

Слово пришло в русский язык из немецкого в начале XVIII века как название хлебного изделия особой формы - сдобной витой булки, напоминающей восьмерку. И в немецком эта особенность нашла отражение: уменьшительно-ласкательное krengel родилось от kreng, что значит «круг, кольцо».

Интересная аналогия - русский калач тоже получил название за форму. Слово «калач» - от забытого «коло», то есть «колесо». В русском языке форма этих хлебных изделий была переосмыслена в устойчивых оборотах: кто-то лежит, согнувшись, поджав ноги к груди - свернулся калачиком, или кренделем свернулся. Предлагает кавалер даме идти под руку и эту руку изогнул - подставил кренделем.

А если от радости в пляс пустился, говорят: выкидывает (или выделывает, или выписывает) кренделЯ. То есть выделывает ногами замысловатые фигуры, похожие на витой крендель.

Будем говорить грамотно и выразительно.