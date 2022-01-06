Ликбез

Праздное или праздничное настроение?

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В праздники - соответствующее настроение. Праздное или праздничное - каким оно бывает?

«Праздный» и «праздничный» - корень у слов общий, древнеславянский. Когда-то в языке южных славян появилось слово «празден», то есть «праздный». В древнерусском из того же корня выросло «порожний», то есть «пустой». Понятно, почему «праздный» сегодня значит «ничем не занятый, без дела, без полезных занятий», а также, как следствие, «бесцельный, порожденный бездельем, праздностью».

Праздный человек - бездельник, ведет праздную жизнь, занят праздными разговорами, и мысли у него пустые - праздные. Но настроение мы обычно праздным, то есть пустым, не называем, потому что оно связано не с бездельем, а с праздником.

«Праздник» - тоже от слова «праздный». Хотя это буквально «пустой день», но он свободен именно от работы, люди предаются всецело отдыху и развлечениям. Вокруг - счастливые лица, праздничные. И настроение соответствующее - торжественно радостное, веселое, праздничное.

Пусть продлится оно и в будни. Будем говорить грамотно.

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