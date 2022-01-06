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Что такое колядки?

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Раньше перед Рождеством пели колядки. А что это такое?

Колядки - это песенки, которые по обычаю исполняли в старину, встречая Коляду. Древние славяне называли этим словом праздник, который отмечали в день зимнего солнцестояния. Он знаменовал начало солнечного земледельческого года. От встречи Коляды зависело будущее весеннее плодородие и осеннее изобилие.

«Коляда» - родственник «календаря». Слово родилось от латинского calendae - так древние римляне называли первые числа месяца. С календ начинался каждый новый месяц, Коляда - старт нового года.

С приходом христианства Коляда стала одним из рождественских обрядов, но традиция празднования осталась прежней. Накануне Рождества собирались и ходили по дворам, колядовали, пели песенки-колядки, например «Коляда-коляда накануне Рождества, кто подаст пирога - тому двор живота». Величали хозяев, желали им благополучия. Чем большую щедрость проявляли хозяева, тем удачнее сулили им жизнь в новом году.

Язык хранит добрые традиции предков. Будем говорить грамотно.

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